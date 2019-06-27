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Цены на Kuppersbusch от 06.01.2020

Бытовая техника Kuppersbusch на официальном сайте Hausdorf

Популярные товары Kuppersbusch
Холодильник Kuppersbusch IKE 1660-3
Kuppersbusch IKE 1660-3
54 385.10 руб. Купить
Холодильно-морозильный шкаф Kuppersbusch KJ 9750-0-2T
Kuppersbusch KJ 9750-0-2T
575 640.40 руб. Купить
Винный шкаф Kuppersbusch EWK 1780-0-2 Z
Kuppersbusch EWK 1780-0-2 Z
413 690.43 руб. Купить
Стиральная машина Kuppersbusch WA 1920.0 W
Kuppersbusch WA 1920.0 W
143 640.43 руб. Купить
Стиральная машина Kuppersbusch WA 1935.0 W
Kuppersbusch WA 1935.0 W
194 040.36 руб. Купить
Сушильная машина Kuppersbusch TD 1935.0 W
Kuppersbusch TD 1935.0 W
179 640.13 руб. Купить
Сушильная машина Kuppersbusch TD 1940.0 AT
Kuppersbusch TD 1940.0 AT
186 840.43 руб. Купить
Индукционная варочная панель Kuppersbusch EKI 8842.1 ED
Новинка
Kuppersbusch EKI 8842.1 ED
110 055.12 руб. Купить
Индукционная варочная панель Kuppersbusch EKIF 9960.2
Новинка
Kuppersbusch EKIF 9960.2
227 355.45 руб. Купить
Индукционная варочная панель Kuppersbusch EKI 6240.1 RL
Kuppersbusch EKI 6240.1 RL
48 495.14 руб. Купить
Индукционная варочная панель Kuppersbusch EKI 9652.1 F
Kuppersbusch EKI 9652.1 F
158 355.23 руб. Купить
Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Kuppersbusch EKID 9940.0 RL
Новинка
Kuppersbusch EKID 9940.0 RL
372 255.5 руб. Купить
Духовой шкаф Kuppersbusch EEB 6120.0 E
Kuppersbusch EEB 6120.0 E
43 785.29 руб. Купить
Духовой шкаф Kuppersbusch EEBP 6400.8 BCX
Kuppersbusch EEBP 6400.8 BCX
83 650.31 руб. Купить
Микроволновая печь Kuppersbusch EMWK 6550.0 W1
Новинка
Kuppersbusch EMWK 6550.0 W1
162 934.26 руб. Купить
Микроволновая печь Kuppersbusch EMWG 1050.1 E-G
Kuppersbusch EMWG 1050.1 E-G
103 125.5 руб. Купить
Комбинированный паровой шкаф Kuppersbusch EKDG 6900.0 PW
Новинка
Kuppersbusch EKDG 6900.0 PW
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Комбинированный паровой шкаф Kuppersbusch EKDG 6900.2 E
Kuppersbusch EKDG 6900.2 E
Подробнее
Посудомоечная машина Kuppersbusch IGV 4609.2
Новинка
Kuppersbusch IGV 4609.2
115 115.49 руб. Купить
Посудомоечная машина Kuppersbusch IGV 6509.5
Kuppersbusch IGV 6509.5
145 635.45 руб. Купить
Кофемашина Kuppersbusch EKV 6500.1 W1 Stainless steel
Kuppersbusch EKV 6500.1 W1
190 575.30 руб. Купить
Кофемашина Kuppersbusch EKV 6500.1 J1 Stainless steel
Kuppersbusch EKV 6500.1 J1
198 275.15 руб. Купить
Вытяжка Kuppersbusch KD 9570.2 J
Новинка
Kuppersbusch KD 9570.2J
136 675.37 руб. Купить
Настенная вытяжка Kuppersbusch DW 7100.0 E
Kuppersbusch DW 7100.0 E
55 800.10 руб. Купить
Настенная вытяжка Kuppersbusch DW 9100.0 E
Kuppersbusch DW 9100.0 E
60 840.10 руб. Купить
Настенная вытяжка Kuppersbusch DW 6340.0 E
Kuppersbusch DW 6340.0 E
46 440.48 руб. Купить
Подогреватель Kuppersbusch WS 6014.1 W1
Новинка
Kuppersbusch WS 6014.1 W1
80 770.15 руб. Купить
Подогреватель Kuppersbusch WS 6014.1 J1
Новинка
Kuppersbusch WS 6014.1 J1
78 474.11 руб. Купить
Мойка Kuppersbusch ES 400/400.0 E
Kuppersbusch ES400/400.0E
34 650.19 руб. Купить
Мойка Kuppersbusch ES 550/400.0 E
Kuppersbusch ES550/400.0E
145 635.23 руб. Купить
Фритюрница Kuppersbusch EFS 304.1 M
Kuppersbusch EFS 304.1 M
92 414.22 руб. Купить
Гриль Kuppersbusch EGE 304.1 M
Kuppersbusch EGE 304.1 M
56 990.36 руб. Купить
Монтажный комплект для установки в колонну Kuppersbusch 51038
Kuppersbusch 51038
11 160.2 руб. Купить
Монтажный комплект для установки в колонну Kuppersbusch 51028
Kuppersbusch 51028
11 160.37 руб. Купить
Категории товаров Kuppersbusch
Холодильники Kuppersbusch Винные шкафы Kuppersbusch Стиральные машины Kuppersbusch Сушильные машины Kuppersbusch
Холодильники Kuppersbusch
от 54 385 до 575 640 руб.
Винные шкафы Kuppersbusch
от 413 690 руб.
Стиральные машины Kuppersbusch
от 143 640 до 248 050 руб.
Сушильные машины Kuppersbusch
от 158 040 до 193 110 руб.
Варочные панели Kuppersbusch Духовые шкафы Kuppersbusch Микроволновые печи Kuppersbusch Пароварки Kuppersbusch
Варочные панели Kuppersbusch
от 22 425 до 372 255 руб.
Духовые шкафы Kuppersbusch
от 36 295 до 272 650 руб.
Микроволновые печи Kuppersbusch
от 62 650 до 162 934 руб.
Пароварки Kuppersbusch
от 57 280 до 277 898 руб.
Посудомоечные машины Kuppersbusch Кофемашины Kuppersbusch Вытяжки Kuppersbusch Подогреватели Kuppersbusch
Посудомоечные машины Kuppersbusch
от 115 115 до 208 034 руб.
Кофемашины Kuppersbusch
от 190 575 до 198 275 руб.
Вытяжки Kuppersbusch
от 12 300 до 230 615 руб.
Подогреватели Kuppersbusch
от 56 990 до 80 770 руб.
Мойки Kuppersbusch Комби-панели, фритюрницы и грили Kuppersbusch Аксессуары Kuppersbusch  
Мойки Kuppersbusch
от 34 650 до 145 635 руб.
Комби-панели, фритюрницы и грили Kuppersbusch
от 44 480 до 92 414 руб.
Аксессуары Kuppersbusch
от 11 160 до 21 240 руб.		  
Последние отзывы:
Оценка бренда: 5 (3 отзыва)
о модели
Оценка:
5/5
Достоинства:
космическая стиральная машина) куча функций, режимов, программ, технологий. Стирает отменно! Бесплатно привезли, бесплатно подключили
Недостатки:
нет
Комментарий:
из 5 ставлю 5. Действительно когда понимаешь за что платишь деньги
о модели
Оценка:
5/5
Достоинства:
хорошо отстирывает, есть сушка, не мнет вещи до состояния когда невозможно прогладить
Недостатки:
Комментарий:
нагромождать квартирую стиральной а потом еще и сушильной машину не хотела. О стирально-сушильной машине задумывалась давно, пугали отзывы о том, что вещи после сушки пересушены и их невозможно прогладить. По тем же отзывав выбрала ряд брендов по ним проконсультировалась у менеджеров магазина. Остановилась на этом производителе. По техническим и функциональным характеристикам у меня претензий нет. Белье стираю с капсулами - все прекрасно вымывается.
о модели
Оценка:
5/5
Достоинства:
отличная
Недостатки:
цена
Комментарий:
стиральная машина выше классом, чем стандартные и привычные уху производители. Надеюсь что прослужит во столько же раз больше по годам, как бы обычные стиралки. Отдельное спасибо магазину за то что пошли навстречу по вопросам доставки и за понятную и подробную консультацию и подбор техники.

Кухонная техника Kuppersbusch — в традициях немецкого качества 

Элитная техника Kuppersbusch увековечила имя своего создателя, владельца первой мануфактуры Фридриха Купперсбуша, который в 1875 году собрал первую на территории Германии линию по выпуску угольных печей. Уже через 15 лет фабрика обладала репутацией современного производства, чьи товары активно продавались по всей Европе. Сегодня техника премиум-класса от немецкого бренда — это симбиоз безупречного качества, функциональности и изысканного дизайна. Все шедевры, предлагаемые производителем, вы сможете найти на страницах каталога Hausdorf и купить kuppers на самых выгодных условиях. 

Кухонная техника Kuppersbusch &ndash; в традициях немецкого качества

Достоинства 

Главными преимуществами техники «Куперсбуш» считаются эксклюзивный дизайн и высокая функциональность. Новаторские идеи, воплощённые в конструкции кухонных агрегатов, соответствуют духу времени и дают потребителям неограниченные возможности. Среди товаров немецкого производителя есть встраиваемые холодильники, кофеварки, варочные панели, работающие на индукционном токе, а также изделия других категорий, оснащённые расширенным функционалом. Работа над совершенствованием моделей и созданием новых решений для домашнего применения ведётся постоянно — ежегодно фабрики выпускают на рынок новые версии бытовой техники.

Потребители, оставившие отзывы о продукции Kuppersbusch, отмечают как плюсы, так и минусы приобретённых приборов. Так, в числе положительных характеристик выделяют: 
  • 1. Элегантный дизайн. 
  • 2. Прекрасный выбор материалов для корпуса и внутренних камер, благодаря чему уход за агрегатами простой, а внешний вид всегда безупречный. 
  • 3. Низкий уровень шума. 
  • 4. Полное соответствие техники своему назначению.
Некоторые клиенты недовольны внутренним расположением полок в холодильниках. Однако, учитывая, что в большинстве моделей эти детали являются регулируемыми по высоте, претензия выглядит необоснованной. Почти все владельцы отмечают в качестве минуса высокие цены на технику, но есть и те, кто понимает, что товар такого уровня не может стоить дёшево. 

Отрицательное мнение чаще всего связано с внезапной поломкой агрегатов, но и здесь производитель не оставляет своих покупателей в беде — в Москве и Санкт-Петербурге работают сервисные центры, где можно выполнить ремонт по гарантии и купить оригинальные запасные части. Адреса и контакты обслуживающих компаний в России вы найдёте на официальном сайте компании. 

Кухонная техника Kuppersbusch – в традициях немецкого качества

Качество и ценовая политика 

Большинство заводов, где производится бытовая техника, расположено в европейских странах, а также в Турции. Однако в целях экономии ресурсов и затрат компания открыла сборочные линии на авторитетных заводах Китая: такая продукция, как винные шкафы, имеет надпись Made in RPC. 

Товары премиального сегмента доступны не всем категориям покупателей, но и среди такой техники вполне возможно подобрать бюджетный вариант для своего дома. Так, стиральную машину Kuppersbusch можно приобрести в интернет-магазине Hausdorf по цене от 125 600 рублей, а варочную поверхность на газе — от 22 400 рублей. В тех же категориях самый дорогостоящий товар достигает отметки 241 500 рублей и 460 600 рублей соответственно. 

Продукция ведущего европейского производителя на 100 % соответствует ценам. Инновационные решения, полезные функции и непревзойдённый дизайн обеспечивают владельцу максимальный комфорт, простое управление и лёгкий уход. Роскошные приборы гармонично вписываются в интерьер современного дома и доставляют огромное удовольствие при использовании. 

Интернет-площадка Hausdorf — удобный помощник в выборе подходящей модели холодильных камер, духовых шкафов, микроволновок, стиральных автоматов, а также климатической и мелкой бытовой техники. Куперсбуш купить в нашем бутике не составит труда. Воспользуйтесь нашим сервисом, чтобы заказать элитные товары напрямую от производителя.

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