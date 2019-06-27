стиральная машина выше классом, чем стандартные и привычные уху производители. Надеюсь что прослужит во столько же раз больше по годам, как бы обычные стиралки. Отдельное спасибо магазину за то что пошли навстречу по вопросам доставки и за понятную и подробную консультацию и подбор техники.

нагромождать квартирую стиральной а потом еще и сушильной машину не хотела. О стирально-сушильной машине задумывалась давно, пугали отзывы о том, что вещи после сушки пересушены и их невозможно прогладить. По тем же отзывав выбрала ряд брендов по ним проконсультировалась у менеджеров магазина. Остановилась на этом производителе. По техническим и функциональным характеристикам у меня претензий нет. Белье стираю с капсулами - все прекрасно вымывается.

хорошо отстирывает, есть сушка, не мнет вещи до состояния когда невозможно прогладить

из 5 ставлю 5. Действительно когда понимаешь за что платишь деньги

Кухонная техника Kuppersbusch — в традициях немецкого качества

Элитная техника Kuppersbusch увековечила имя своего создателя, владельца первой мануфактуры Фридриха Купперсбуша, который в 1875 году собрал первую на территории Германии линию по выпуску угольных печей. Уже через 15 лет фабрика обладала репутацией современного производства, чьи товары активно продавались по всей Европе. Сегодня техника премиум-класса от немецкого бренда — это симбиоз безупречного качества, функциональности и изысканного дизайна. Все шедевры, предлагаемые производителем, вы сможете найти на страницах каталога Hausdorf и купить kuppers на самых выгодных условиях.









Достоинства

Главными преимуществами техники «Куперсбуш» считаются эксклюзивный дизайн и высокая функциональность. Новаторские идеи, воплощённые в конструкции кухонных агрегатов, соответствуют духу времени и дают потребителям неограниченные возможности. Среди товаров немецкого производителя есть встраиваемые холодильники, кофеварки, варочные панели, работающие на индукционном токе, а также изделия других категорий, оснащённые расширенным функционалом. Работа над совершенствованием моделей и созданием новых решений для домашнего применения ведётся постоянно — ежегодно фабрики выпускают на рынок новые версии бытовой техники.





Потребители, оставившие отзывы о продукции Kuppersbusch, отмечают как плюсы, так и минусы приобретённых приборов. Так, в числе положительных характеристик выделяют:

1. Элегантный дизайн.

2. Прекрасный выбор материалов для корпуса и внутренних камер, благодаря чему уход за агрегатами простой, а внешний вид всегда безупречный.

3. Низкий уровень шума.

4. Полное соответствие техники своему назначению. Некоторые клиенты недовольны внутренним расположением полок в Некоторые клиенты недовольны внутренним расположением полок в холодильниках . Однако, учитывая, что в большинстве моделей эти детали являются регулируемыми по высоте, претензия выглядит необоснованной. Почти все владельцы отмечают в качестве минуса высокие цены на технику, но есть и те, кто понимает, что товар такого уровня не может стоить дёшево.





Отрицательное мнение чаще всего связано с внезапной поломкой агрегатов, но и здесь производитель не оставляет своих покупателей в беде — в Москве и Санкт-Петербурге работают сервисные центры, где можно выполнить ремонт по гарантии и купить оригинальные запасные части. Адреса и контакты обслуживающих компаний в России вы найдёте на официальном сайте компании.









Качество и ценовая политика

Большинство заводов, где производится бытовая техника, расположено в европейских странах, а также в Турции. Однако в целях экономии ресурсов и затрат компания открыла сборочные линии на авторитетных заводах Китая: такая продукция, как винные шкафы , имеет надпись Made in RPC.





Товары премиального сегмента доступны не всем категориям покупателей, но и среди такой техники вполне возможно подобрать бюджетный вариант для своего дома. Так, стиральную машину Kuppersbusch можно приобрести в интернет-магазине Hausdorf по цене от 125 600 рублей, а варочную поверхность на газе — от 22 400 рублей. В тех же категориях самый дорогостоящий товар достигает отметки 241 500 рублей и 460 600 рублей соответственно.





Продукция ведущего европейского производителя на 100 % соответствует ценам. Инновационные решения, полезные функции и непревзойдённый дизайн обеспечивают владельцу максимальный комфорт, простое управление и лёгкий уход. Роскошные приборы гармонично вписываются в интерьер современного дома и доставляют огромное удовольствие при использовании.





Интернет-площадка Hausdorf — удобный помощник в выборе подходящей модели холодильных камер, духовых шкафов, микроволновок, стиральных автоматов, а также климатической и мелкой бытовой техники. Куперсбуш купить в нашем бутике не составит труда. Воспользуйтесь нашим сервисом, чтобы заказать элитные товары напрямую от производителя.



